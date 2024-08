Trump promete acabar com regra contra poluição e bloquear fusão no setor de aço

Ele não detalhou como chegaria a esses objetivos, fazendo apenas referências genéricas à imposição de tarifas comerciais contra outros países.

O ex-presidente falou em frente a uma plateia de apoiadores no chão de fábrica em York, uma cidade de trabalhadores na Pensilvânia. O discurso foi o primeiro no tour por estados-pêndulo, criado com o objetivo de tirar as atenções da Convenção Nacional Democrata em Chicago e para diminuir o bom momento da vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris.

Alguns aliados e conselheiros pressionaram Trump a evitar ataques pessoais a Kamala -- em especial sobre temas relacionados a raça e gênero -- e, em vez disso, a se focar em questões de políticas públicas.

De maneira geral, Trump seguiu o conselho nesta segunda-feira. Por mais que Trump tenha classificado Kamala como uma “comunista” e tenha criticado suas posições políticas, os ataques pessoais à vice-presidente aconteceram apenas uma vez, quando ele ridicularizou sua risada.

Trump sinalizou, em fevereiro, que iria bloquear o acordo Nippon-U.S. Steel, uma fusão em potencial que gerou ansiedade em alguns trabalhadores sindicalizados -- um bloco eleitoral crucial na Pensilvânia e em outros estados do "cinturão da ferrugem", estados-pendulo que são fundamentais para determinar o resultado eleitoral.

As ações na U.S. Steel foram negociadas por valores mais baixos depois das declarações de Trump, fechando com queda de cerca de 6%.