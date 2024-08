Por Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O Exército russo disse nesta terça-feira que suas forças assumiram o controle do que descreveu como o centro logístico estrategicamente importante de Niu-York, no leste da Ucrânia, parte da operação de Moscou para capturar toda a região de Donetsk.

Mesmo com as tropas ucranianas tentando avançar na região russa de Kursk após um ataque surpresa pela fronteira em 6 de agosto, o destino de Niu-York -- que a Reuters não pôde confirmar de forma independente -- é um lembrete de que as forças russas estão avançando com sua própria ofensiva no leste da Ucrânia.