Maria Branyas, pessoa mais velha do mundo, morre na Espanha aos 117 anos

MADRI (Reuters) - Maria Branyas, que era a pessoa mais velha do mundo, morreu pacificamente em uma casa de repouso espanhola aos 117 anos, de acordo com sua conta na plataforma X e um porta-voz da casa na terça-feira.

"Maria Branyas nos deixou. Ela morreu como queria: dormindo, em paz e sem dor", disse sua conta oficial no X, e um porta-voz da casa de repouso confirmou a notícia sem fornecer detalhes.

Branyas sugeriu que sua morte era iminente na segunda-feira no X, dizendo: "Estou me sentindo fraca. A hora está chegando. Não chorem, eu não gosto de lágrimas... Vocês me conhecem, onde quer que eu vá, serei feliz".