Trump faz campanha em cidade de Michigan com histórica ligação com supremacistas brancos

Um porta-voz da campanha de Trump rejeitou a crítica sobre a escolha do local do evento, garantindo que Trump falaria contra “qualquer tipo de ódio”. O presidente Joe Biden visitou Howell em 2021.

A escala é apenas uma de várias que Trump faz nesta semana enquanto os democratas realizam a sua convenção nacional em Chicago para formalizar a escolha da vice-presidente Kamala Harris como a candidata para a eleição de 5 de novembro.

O evento em Howell atraiu particular atenção por conta da relação da cidade com a Ku Klux Klan. Ela tem ligação histórica com a KKK: nos anos 1970s, o grande dragão Robert Miles tinha uma caixa postal em Howell e realizava reuniões em uma fazenda próxima.

Dezenas de supremacistas brancos gritaram "Heil Hitler" e carregaram cartazes com dizeres “Vidas Brancas Importam” durante uma marcha no centro de Howell no último mês. De acordo com a mídia local, um grupo de manifestantes gritou: “Amamos Hitler, amamos Trump”, de um viaduto na saída da cidade.

A campanha de Kamala criticou Trump por planejar o evento em Howell e por se negar a condenar "a clara demonstração de racismo e antisemitismo praticada em seu nome". Em entrevista para a Reuters depois de comício na Pensilvânia na segunda-feira, Trump não respondeu diretamente à crítica.