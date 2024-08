Autoridades chinesas e norte-americanas discutem nova rodada de conversas entre Biden e Xi

Ambos os lados também concordaram em realizar videochamadas entre seus comandantes de teatro militar que são responsáveis por pontos críticos na região do Indo-Pacífico "em um momento apropriado", de acordo com a leitura chinesa das reuniões, uma medida que Washington espera que possa evitar conflitos em áreas como o Estreito de Taiwan. A Casa Branca disse que as conversas aconteceriam em um "futuro próximo".

"A chave para o desenvolvimento harmonioso da interação entre a China e os EUA está em tratarmos uns aos outros como iguais", disse Wang a Sullivan, de acordo com a emissora estatal CCTV.

"Os dois lados mantiveram discussões francas, substanciais e construtivas sobre uma série de questões bilaterais, regionais e globais", informou a Casa Branca.

As declarações foram feitas após o segundo dia de conversas de Sullivan com Wang e outras autoridades, com o objetivo de acalmar as tensões entre as duas superpotências antes das eleições norte-americanas de 5 de novembro.

As reuniões entre os dois lados durarão até quinta-feira e devem abranger uma série de áreas em que os dois países estão em desacordo, incluindo comércio, Oriente Médio, guerra na Ucrânia e reivindicações territoriais chinesas no Mar do Sul da China.

Wang disse a Sullivan que os EUA deveriam "parar de armar Taiwan e apoiar a 'reunificação' pacífica da China", acrescentando que "Taiwan pertence à China e que a 'independência de Taiwan' é o maior risco para a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan".