Cientistas no Chile questionam se Antártida entrou em caminho sem volta

Weber diz que a crosta terrestre se recupera em resposta ao recuo das geleiras e que a diminuição de seu peso poderia equilibrar o aumento do nível do mar, e uma nova pesquisa publicada semanas atrás mostra que um equilíbrio ainda é possível se a taxa de mudança for suficientemente lenta.

"Se mantivermos as emissões baixas, poderemos acabar com isso", disse Weber. "Se as mantivermos altas, teremos uma situação de descontrole e não poderemos fazer nada."

(Reportagem de Alexander Villegas)