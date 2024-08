Conselho de Ética da Câmara aprova cassação de Chiquinho Brazão

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta quarta-feira um parecer que recomenda a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

Elaborado pela deputada Jack Rocha (PT-ES), o parecer pela perda do mandato de Brazão ainda precisa ser submetido ao plenário da Casa, em votação aberta e nominal. São necessários 257 votos ao menos para aprovar a cassação.