Conselho de Segurança da ONU renova força de manutenção da paz no Líbano

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade nesta quarta-feira pela prorrogação de uma missão de manutenção da paz de longa duração no Líbano por mais um ano, mas os Estados Unidos, aliados de Israel, disseram que deveriam ser feitas alterações no mandato da operação no futuro.

A Força Interina da ONU no Líbano (Unifil) -- estabelecida em 1978 -- patrulha a fronteira sul do Líbano com Israel. O mandato da operação é renovado anualmente, e sua autorização atual expiraria no sábado.