Forças Armadas iniciam programa de alistamento feminino voluntário em 2025

De acordo com as regras publicadas no decreto, o alistamento será de janeiro a junho de 2025, mesmas datas do alistamento obrigatório dos homens. A interessada terá que completar 18 anos no ano de alistamento e deve morar em locais onde há unidades das Forças Armadas.

Depois de incorporadas, o serviço passa a ser obrigatório, com as mesmas obrigações e deveres de todos os soldados.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)