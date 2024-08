Lula indicará Gabriel Galípolo para presidir BC, anuncia Haddad

"Vamos respeitar a institucionalidade do Senado, que tem seu ritmo e afazeres, e saberá julgar o melhor momento de fazer a sabatina", disse Haddad no Palácio do Planalto, ao lado de Galípolo.

O ministro ressaltou que agora o governo começará a trabalhar na decisão dos três nomes que ocuparão os cargos na diretoria do BC que ficarão vagos no início de 2025, com indicações a serem feitas "oportunamente".

Galípolo afirmou que é "uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa" receber a indicação, ressaltando estar muito contente.

Ex-número dois de Haddad na Fazenda, Galípolo atua desde julho de 2023 como diretor de Política Monetária do BC. Com bom trânsito na equipe econômica e no Congresso, além de contar com a confiança de Lula, ele já era visto no mercado e no governo como um nome consolidado para assumir a presidência da autarquia.

Mestre em Economia Política, Galípolo foi sócio-diretor de consultoria especializada em estruturar concessões e Parcerias Público-Privadas, conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e presidente do Banco Fator. Ele também é autor de livros em parceria com o economista desenvolvimentista Luiz Gonzaga Belluzzo.

Apesar das críticas feitas por Lula ao nível dos juros no país desde o início do governo, as falas públicas recentes de Galípolo têm sido lidas por analistas de mercado como alinhadas a uma visão mais dura para a condução da política monetária. Ele também tem enfatizado que o presidente da República sempre deu liberdade e autonomia aos diretores da autarquia.