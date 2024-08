Obras para concluir usina Angra 3 poderão ter "pool" de financiamento

"Os estudos apontam que uma parte dos recursos deve ser captada com risco do Tesouro Nacional, via ENBPar (estatal que controla as usinas nucleares e Itaipu), e o remanescente, via Eletrobras", disse uma das fontes em condição de sigilo.

A Eletrobras deixou de controlar as usinas nucleares no processo de privatização, mas ainda mantém compromissos relacionados a elas -- a empresa negocia com a União sua saída desses ativos no âmbito da conciliação sobre poder de voto do governo na Eletrobras.

Procurada, a Eletrobras não comentou o assunto.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deverá discutir em setembro sobre a retomada da obra.

Segundo Raul Lycurgo, presidente da Eletronuclear, hoje controlada pela ENBPar, um banco de fomento francês BPI também poderá fazer parte do "funding" de Angra 3.

"O BNDES da França já disse que tem disponível recursos... e tem outros bancos dispostos. Caixa e BNDES já financiaram, o que a gente pode fazer também é pré-pagar esse investimento... Ao pagar antes, podemos refinanciar a juros e condições melhores", afirmou Lycurgo à Reuters.