PF mira bancos BS2, Rendimento e fintechs em operação sobre movimentação de R$7,5 bi e ligação com PCC

Segundo duas dessas fontes, os bancos funcionavam como "hospedeiros" de contas bolsões que eram abertas através de duas fintechs de Campinas que não tinham autorização do Banco Central para funcionar: T10bank e I9 pay (InoveBanco).

Os bancos BS2 e Rendimento afirmaram em comunicados que estão colaborando com as investigações e que atuam dentro das normas vigentes.

"O Banco BS2 informa que está colaborando com fornecimento de informações à Polícia Federal e Receita Federal relativas a movimentações financeiras de um cliente. Estamos prestando todos os esclarecimentos demandados pelas autoridades competentes e reafirmamos nossa atuação em conformidade com a regulamentação vigente", afirmou a instituição que inicialmente foi identificada pela PF pelo antigo nome, Banco Bonsucesso.

Já o Rendimento comentou que atualmente não presta mais serviços para a fintec T10bank e que "segue todas as regulamentações do Banco Central e órgãos competentes" e que "desde o início da relação com o T10bank todas as avaliações recomendadas foram executadas".

Por sua vez, o Inove afirmou que "nega veementemente ter relação com os fatos mencionados pelas autoridades policiais e veiculados pela imprensa". A empresa acrescentou que ainda não teve acesso integral ao conteúdo da investigação e que tem "total disposição de colaborar com as investigações".

Procurada, a T10bank não se manifestou.