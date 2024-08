Starmer e Scholz buscam reconstruir laços entre Reino Unido e UE com tratado bilateral

Por Andrew MacAskill e Miranda Murray e Sarah Marsh

BERLIM (Reuters) - Os líderes de Reino Unido e Alemanha concordaram, durante conversas em Berlim nesta quarta-feira, em trabalhar em um tratado "ambicioso" sobre questões que vão desde a defesa até o comércio e que seria parte de uma redefinição das relações britânicas com a União Europeia.

A viagem de dois dias do primeiro-ministro britânico Keir Starmer às principais potências da UE, Alemanha e França, tem como objetivo ajudar o Reino Unido a superar as relações frágeis do governo conservador anterior com os aliados europeus. Starmer, que assumiu o cargo no mês passado, colocou a melhora desses relacionamentos no centro de seus esforços para impulsionar o crescimento econômico do Reino Unido.