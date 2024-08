BC anuncia leilão à vista de até US$1,5 bilhão nesta sexta-feira, das 9h30 às 9h35

Esta é a segunda intervenção realizada pelo Banco Central no mercado de câmbio, com oferta de recursos "novos", desde que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência, no início de 2023.

Desde então, o BC apenas entrou no mercado uma vez, em 1º de abril deste ano, ofertando 20.000 contratos de swap cambial (1 bilhão de dólares). Na época, a instituição informou que a operação buscava atender parte da demanda gerada pelo resgate do título NTN-A3, previsto para 15 de abril. Como a NTN-A3 era indexada ao dólar, o vencimento estava gerando demanda adicional por hedge (proteção) no mercado de câmbio.

A venda de swap cambial é uma operação cujo efeito é equivalente à oferta de dólares no mercado futuro.

Desta vez, o BC ofertará ao mercado dólar à vista, sem previsão de recompra. A oferta de 1,5 bilhão de dólares desta sexta-feira surge após quatro dias de forte alta do dólar à vista: a moeda norte-americana subiu 1,19% nesta quinta-feira, para 5,6227 reais, acumulando elevação de 2,61% nas últimas quatro sessões.

Nas últimas semanas, dirigentes do BC foram questionados em diferentes eventos sobre o fato de a instituição não ter feito intervenções no mercado, mesmo quando o dólar superou os 5,85 reais durante a sessão de 5 de agosto.

Há meses o BC realiza diariamente operações de swap cambial para rolagem de vencimentos que se aproximam – neste caso, como é rolagem, não há colocação de recursos novos no mercado.