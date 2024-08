Combates continuam em Gaza e palestinos esperam pausa por vacinação contra pólio

A ONU, que pediu uma trégua humanitária neste mês, espera iniciar a campanha de vacinação em 1º de setembro, disse Juliette Touma, diretora de comunicações da UNRWA, a agência de refugiados palestinos da ONU.

A Organização Mundial da Saúde disse que o bebê se chama Abdul-Rahman Abu Al-Jidyan. Ele completará um ano de idade em 1º de setembro.

Sua mãe, Nivine Abu Al-Jidyan, declarou que temia por seu filho depois que as autoridades de saúde lhe disseram que pouco poderiam fazer para ajudá-lo.

"Fiquei chocada com o fato de meu filho ter contraído essa doença em meio à guerra e ao fechamento das passagens de fronteira. Nessas condições e com a falta de medicamentos...ele continuará assim?", disse Abu Al-Jidyan à Reuters nesta quinta-feira.

"Ele é meu único bebê. É seu direito viajar e ser tratado; é seu direito andar, correr e se mover como antes. É injusto que ele fique jogado na barraca sem cuidados ou atenção", afirmou ela de uma barraca em Deir Al-Balah, na região central da Faixa de Gaza.

No Nasser Hospital, na cidade de Khan Younis, no sul do país, Umm Eliane Bakr teme que sua filha de 19 meses esteja vulnerável à poliomielite devido à má saúde causada pela desnutrição.