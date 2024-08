Famílias permanecem acampadas em estrada quatro meses após enchente no RS

O casal decidiu se instalar debaixo da ponte para se proteger da chuva, do frio e dos carros no início de julho, depois de dois meses morando em sua caminhonete no acostamento da BR. Usaram um dos pilares da estrutura como parede e o cercaram com cobertores, placas de isolamento térmico e filme PVC, que permite a entrada de luz natural.

Mobiliaram a área interna com itens também doados — uma geladeira sem motor, usada como armário para armazenar comida devido aos ratos, sofá e mesa, além de fogão, tanquinho e TV, ligados com a energia elétrica de uma rede vizinha. Milton e Gabriela ainda ergueram um mezanino com estacas de madeira, que acessam por uma pequena escada, onde a família dorme em colchões e armazena suas roupas.

A passagem de veículos, sobretudo de ônibus e caminhões, na pista acima da moradia temporária causa estrondos e tremores frequentes.

“Treme tanto que, de noite, eu chego a cair do colchão”, contou à Reuters a mãe de Milton, Iauria do Nascimento, de 80 anos, que se juntou a eles há pouco mais de um mês.

O dia a dia da família tem ares de normalidade apesar das condições adversas. O casal ocupa boa parte da rotina com a lida dos animais. Milton mantém seu trabalho informal de frete quando há demanda, e Gabriela estuda à noite em uma unidade de Educação de Jovens e Adultos. A sua filha, Natália da Silva, de 10 anos, frequenta à tarde o 5º ano em uma escola localizada em frente ao acampamento. No final do dia, costumam se reunir para assistir a uma novela.

A parte mais crítica, contam, é a higiene pessoal. O banheiro funciona em uma barraca vizinha à ponte, abandonada por uma família que retornou para casa, onde tomam banho com baldes. O município tem abastecido os moradores regularmente, enchendo as caixas d’água armazenadas no local.