Mais de 1.000 morreram em violência em Bangladesh desde julho, diz Ministério da Saúde

DACA (Reuters) - A violência que eclodiu em Bangladesh durante os protestos contra o governo no mês passado matou mais de 1.000 pessoas, informou o chefe interino do Ministério da Saúde na quinta-feira, tornando esse o período mais sangrento da história do país desde sua independência em 1971.

A violência surgiu durante um movimento liderado por estudantes contra as cotas de emprego no setor público, que mais tarde se intensificou em uma revolta contra a primeira-ministra Sheikh Hasina, que renunciou e fugiu para a Índia em 5 de agosto, momentos antes de sua residência ser invadida por centenas de manifestantes.

(Reportagem de Ruma Paul em Daca)