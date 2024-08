Musk chama Moraes de "ditador" no X em postagem que diz que contas da Starlink no Brasil foram bloqueadas

(Reuters) - O bilionário Elon Musk chamou no X o ministro do Surpemo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de "ditador" em resposta a uma postagem que diz que as contas da Starlink no Brasil foram bloqueadas.

Musk, no entanto, não confirmou explicitamente o bloqueio das contas.

Na véspera, o ministro do STF determinou que Musk fosse intimado para designar, em 24 horas, o novo representante legal no Brasil de sua rede social X, sob pena de suspensão das atividades da plataforma no país.