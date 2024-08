Sullivan se reúne com Xi em final de conversações entre China e EUA em Pequim

No entanto, houve mais progresso nos laços militares. Sullivan se reuniu com o principal conselheiro militar de Xi e os dois lados concordaram que os líderes do comando Indo-Pacífico dos EUA logo falariam por telefone com seus pares do comando do teatro sul da China, que cobre os mares do sul.

Há muito tempo, as autoridades militares dos EUA estão ansiosas por um envolvimento mais profundo em nível de trabalho em meio às disputas regionais e ao aumento das mobilizações no Leste Asiático.

Uma autoridade sênior dos EUA disse que as diferenças com a China em relação aos bancos de areia que ela disputa com as Filipinas, um aliado de tratado dos EUA, no Mar do Sul da China, provavelmente serão apenas administradas e não resolvidas "em um futuro próximo".