Caso de ministro da Cultura italiano testa solidez de governo de Meloni

Por Giulia Segreti

ROMA (Reuters) - O ministro da Cultura da Itália admitiu, em uma entrevista chorosa no horário nobre de televisão, ter tido um caso com uma mulher que alegou ter sido contratada como assessora, um caso que está testando a solidez do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.

O destino do ministro Gennaro Sangiuliano dominou as primeiras páginas dos jornais italianos e criou uma dor de cabeça para Meloni em seu retorno das férias de verão (no Hemisfério Norte).