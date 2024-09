"Como a presença de Jesus": mais de 80.000 pessoas participam de missa do papa na Indonésia

Por Stanley Widianto e Joshua McElwee

JACARTA (Reuters) - Normalmente apenas estrelas do rock e presidentes conseguem lotar o estádio nacional da Indonésia, mas nesta quinta-feira foi o octogenário papa Francisco que atraiu mais de 80 mil fãs para uma missa católica no país de maior população muçulmana do mundo.

O evento foi o ponto alto dos quatro dias do papa na capital Jacarta, sua primeira parada em uma viagem de 12 dias pelo Sudeste Asiático e Oceania, com visitas ao Timor Leste, Cingapura e Papua Nova Guiné.