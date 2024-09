Macron nomeia ex-negociador do Brexit como primeiro-ministro da França

"Pleitearemos que as principais emergências dos franceses -- o custo de vida, a segurança, a imigração -- sejam finalmente atendidas e reservamos todos os meios políticos de ação se isso não acontecer nas próximas semanas."

Barnier é um político de carreira moderado e um convicto pró-europeu, mas endureceu consideravelmente seu discurso durante uma tentativa fracassada em 2021 de obter o a nomeação do seu partido conservador para a eleição presidencial, dizendo que a imigração estava fora de controle.

Barnier tornou-se parlamentar pela primeira vez aos 27 anos e, posteriormente, ocupou cargos em vários governos franceses, incluindo ministro das Relações Exteriores e ministro da Agricultura. Ele é mais conhecido no exterior por ter liderado as negociações da UE com o Reino Unido sobre a saída britânica do bloco entre 2016 a 2021.

Macron havia considerado uma série de possíveis primeiros-ministros nas últimas semanas, mas nenhum deles reuniu apoio suficiente para garantir um governo estável, que era seu principal objetivo.

