Putin diz que incursão da Ucrânia em Kursk não desacelerou avanço da Rússia no leste

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que Kiev planeja manter o território em Kursk e que a operação, que ele diz ser parte de um plano de vitória não totalmente divulgado, levou a guerra para os russos.

Putin disse que as forças russas estavam tomando pedaços de território no leste da Ucrânia mais rapidamente do que nunca - e que as taxas de recrutamento estavam aumentando na Rússia.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin em Vladivostok e Darya Korsunskaya e Maxim Rodionov em Londres)