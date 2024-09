Roma considera limitar acesso de turistas à Fontana di Trevi

"Para os romanos, estamos pensando em torná-la gratuita, enquanto os não residentes seriam solicitados a fazer uma contribuição simbólica, de um ou dois euros ", disse o conselheiro de turismo de Roma, Alessandro Onorato, ao jornal Il Messaggero desta quinta-feira.

Na quarta-feira, o prefeito Roberto Gualtieri referiu-se a medidas para reduzir o número de turistas de "uma possibilidade muito concreta".

"A situação na Fontana di Trevi está se tornando tecnicamente muito difícil de administrar", disse ele a jornalistas.

Outras cidades enfrentam protestos contra os problemas causados pelo chamado turismo excessivo, incluindo Barcelona e Veneza, onde autoridades locais testaram um esquema de cobrança de entrada para visitantes neste ano.

A Fontana di Trevi, onde a tradição determina que visitantes joguem uma moeda para garantir seu retorno a Roma e realizar seus desejos, há muito tempo é uma grande atração na cidade, até mesmo para líderes mundiais em visita.

Concluído em 1762, o monumento é uma obra-prima do barroco tardio, com estátuas de tritões guiando a carruagem de conchas do deus Oceano, ilustrando o tema da domesticação das águas.