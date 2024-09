Trump diz que Musk chefiará comissão de eficiência do governo

Por Helen Coster e Gram Slattery

NOVA YORK (Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que criará uma comissão de eficiência governamental chefiada pelo apoiador bilionário Elon Musk, caso vença a eleição de 5 de novembro.

O ex-presidente vem discutindo a ideia de uma comissão de eficiência governamental com assessores há semanas, disseram à Reuters pessoas com conhecimento dessas conversas. Seu discurso no Clube Econômico de Nova York nesta quinta-feira, no entanto, foi a primeira vez que ele endossou publicamente a ideia.