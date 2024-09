Ucrânia conseguiu "muito" na ofensiva de Kursk, diz secretário-geral da Otan

As forças russas estão avançando no leste da Ucrânia, enquanto tropas ucranianas fizeram uma incursão ousada na região russa de Kursk, onde, em 6 de agosto, lançaram o maior ataque estrangeiro contra a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.

Stoltenberg disse que a Ucrânia tem o direito à autodefesa, inclusive com mísseis de longo alcance que podem atingir alvos militares no território russo.

"Fico feliz que muitos países da Otan tenham dado essa oportunidade e que aqueles que ainda têm restrições as tenham atenuado para que a Ucrânia possa se defender", disse Stoltenberg.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, participará na sexta-feira de uma reunião do grupo Ramstein, uma coalizão de nações que fornecem armas para a Ucrânia, onde se espera que peça um aumento de entregas de armas, especificamente mísseis de longo alcance, de acordo com a revista alemã Der Spiegel.

Zelenskiy pediu aos aliados que ajudem com as defesas aéreas e removam as restrições que impedem Kiev de usar armas doadas para ataques de longo alcance contra a Rússia.

Stoltenberg disse anteriormente em uma conferência que não vê nenhuma ameaça militar imediata contra os países da Otan, mas afirmou que há um perigo constante de terrorismo, ataques cibernéticos e sabotagem.