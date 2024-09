Cidadã turco-americana é morta em protesto contra assentamentos na Cisjordânia

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - Uma cidadã com dupla nacionalidade de Estados Unidos e Turquia que participava de um protesto contra a expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada morreu nesta sexta-feira depois de ser baleada na cabeça por soldados israelenses, informou a agência de notícias oficial palestina WAFA.

O Departamento de Estado dos EUA e o Ministério das Relações Exteriores da Turquia confirmaram a morte de Aysenur Ezgi Eygi. O ministério turco disse que ela foi morta por soldados israelenses e descreveu o incidente como um "assassinato realizado pelo governo Netanyahu".

As Forças Armadas israelenses informaram que estavam investigando "relatos de que uma estrangeira foi morta como resultado de tiros disparados na área. Os detalhes do incidente e as circunstâncias em que ela foi atingida estão sob revisão".