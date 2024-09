Ministro de Direitos Humanos é acusado de assédio sexual a subordinadas e a ministra Anielle

Em nota, o governo federal confirmou que as acusações serão investigadas.

"O governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem", diz a nota.

As denúncias surgiram na noite de quinta-feira, publicadas pela coluna do jornalista Guilherme Amado, no site Metrópoles. De acordo com a reportagem, o braço brasileiro da organização Me Too recebeu denúncia de assédio a mulheres praticados pelo ministro.

Em nota, a organização confirmou o atendimento às mulheres, com autorização dessas, Os nomes, por segurança, não foram divulgados.

"A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", diz o texto.

De acordo com o jornalista, a acusação de que Almeida teria assediado Anielle circulavam há alguns meses e vieram à tona na quinta, junto com os demais casos. Procurada, a ministra não quis se manifestar sobre o caso.