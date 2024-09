Ucrânia pressiona por apoio para ataques de longo alcance, EUA anunciam mais ajuda

Ele falou em um momento de alto risco para as forças ucranianas, que fizeram uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, enquanto as forças russas se concentram na tomada da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, um centro de logística para o esforço de guerra de Kiev.

"Precisamos ter essa capacidade de longo alcance não apenas no território ocupado da Ucrânia, mas também no território russo, sim, para que a Rússia seja motivada a buscar a paz", disse Zelenskiy.

Zelenskiy há muito tempo aborda os aliados que têm fornecido armas de longo alcance mas disseram a Kiev que não pode usá-las no interior da Rússia por medo de cruzar as "linhas vermelhas" estabelecidas pelo presidente russo Vladimir Putin.

Em seus comentários na sexta-feira em Ramstein, Zelenskiy disse: "As tentativas da Rússia de traçar linhas vermelhas simplesmente não funcionam".

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, apontou a ofensiva de Kursk como um exemplo de como a Ucrânia estava trabalhando para tomar a iniciativa no campo de batalha.

"O Exército de agressão do Kremlin está agora na defensiva em seu próprio território", disse Austin.