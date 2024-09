Autoridades eleitorais dos EUA levantam dúvidas sobre entrega de cédulas de votação

As autoridades disseram que, apesar de diversas reuniões com a equipe de eleição do USPS, não foram vistos "melhorias ou esforços concentrados para remediar nossas preocupações".

A carta acrescenta que, nos últimos dois anos, em quase todos os estados, autoridades eleitorais estão recebendo cédulas postais “com prazo bem fora dos três a cinco dias comerciais que o USPS alega ser o padrão de entrega na categoria primeira classe".

Por sua vez, o USPS disse que está “comprometido com a entrega em tempo e segura da correspondência eleitoral do país” e que as autoridades eleitorais “trouxeram algumas questões".

"Nós as resolvemos rapidamente e vamos continuar a fazê-lo”, acrescentou.

O USPS afirmou ainda que, em média, está entregando a correspondência em 2,7 dias, mas que continua a "recomendar como uma medida de bom senso que os eleitores enviem suas cédulas completas antes do dia da eleição, e pelo menos uma semana antes do prazo estabelecido por seu estado".

O escritório do inspetor geral do USPS disse que 46% dos votos foram enviados pelos correios na eleição presidencial de novembro de 2020, contra 21% na eleição de 2016.