Ex-presidente do Peru Fujimori morre aos 86 anos

Ele acabou com a hiperinflação que havia deixado milhões de peruanos desempregados, privatizou dezenas de empresas estatais e reduziu as tarifas comerciais, estabelecendo as bases para que o Peru se tornasse, por um tempo, uma das economias mais estáveis da América Latina.

Sob seu comando, o temido líder do maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, foi capturado, desferindo um golpe crucial em um movimento que, na década de 1980, parecia estar prestes a derrubar o Estado peruano. Guzmán morreu na prisão em setembro de 2021.

Mas muitos peruanos viram Fujimori como um autocrata depois que ele usou tanques para fechar o Congresso em 1992, reformulando a Constituição a seu gosto para promover reformas de livre mercado e leis antiterrorismo rígidas.

Uma série de escândalos de corrupção durante seus 10 anos de governo também virou a opinião pública contra ele.

Pouco depois de vencer uma terceira eleição em 2000 -- alterando a Constituição para concorrer -- surgiram vídeos de seu principal assessor e chefe de espionagem, Vladimiro Montesinos, distribuindo dinheiro para subornar políticos. Fujimori fugiu para o exílio no Japão.

Ele renunciou por fax de Tóquio e depois fez uma campanha sem sucesso para uma cadeira no Senado japonês.