Governo da Espanha ignorará reconhecimento da oposição venezuelana por câmara baixa do país

A oposição venezuelana publicou as contagens de votos e disse que González, de 75 anos, obteve uma vitória retumbante. Mas a junta eleitoral nacional declarou Maduro como o vencedor, e ele se esquivou das críticas internacionais dizendo que se tratava de uma conspiração da direita.

Estados Unidos, Argentina e Peru reconheceram González como presidente eleito.

Em uma visita à China, Sánchez disse que a posição de Madri -- exigindo a divulgação das contagens detalhadas dos votos na presença de um mediador da UE, ainda sem reconhecer Maduro ou González como vencedor -- está clara e inalterada.

"Pedimos a publicação das atas, não reconhecemos a vitória de Nicolás Maduro, e fazemos algo muito importante, trabalhamos por unidade na União Europeia, para que a unidade da União Europeia nos permita ter uma margem de mediação daqui até o final do ano", disse, a repórteres, na cidade de Kunshan.

Na noite de terça-feira, exilados venezuelanos se reuniram no lado de fora do Parlamento espanhol enquanto os parlamentares começavam a debater a moção do Partido Popular, principal partido de oposição.

González não apareceu publicamente desde que desembarcou na Espanha.