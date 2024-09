Economia de Gaza encolheu para menos de um sexto de seu tamanho antes da guerra, diz relatório da ONU

Um total de mais de 300 mil empregos foram perdidos na Cisjordânia desde o início da guerra, segundo a UNCTAD, elevando a taxa de desemprego de 12,9% para 32%.

A UNCTAD atribuiu o declínio aos distúrbios que, de acordo com a ONU, resultaram na morte de mais de 650 palestinos desde 7 de outubro, além de novas restrições comerciais israelenses, como postos de controle.

Israel, que não informa o número de mortes de palestinos, diz que cerca de 40 israelenses foram mortos em ataques de palestinos fora de Gaza desde 7 de outubro. O país afirma que suas ações na Cisjordânia foram necessárias para combater grupos militantes apoiados pelo Irã e evitar danos aos civis israelenses.

A guerra foi desencadeada quando o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e tomando cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses. O ataque subsequente de Israel a Gaza matou mais de 41.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave.