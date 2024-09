Funcionária da SpaceX e bilionário realizam primeira caminhada espacial em missão privada

Por Joey Roulette e Gerry Doyle

WASHINGTON (Reuters) - Dois astronautas de uma cápsula da SpaceX na órbita da Terra realizaram nesta quinta-feira a primeira caminhada espacial privada do mundo, presos à espaçonave Crew Dragon no vácuo do espaço, enquanto outros dois observavam de dentro, a centenas de quilômetros da Terra.

O bilionário Jared Isaacman, de 41 anos, saiu primeiro da espaçonave, seguido pela engenheira da SpaceX Sarah Gillis, 30 anos, tornando-se os dois primeiros indivíduos não ligados a órgãos governamentais a realizar tal excursão no espaço. Todas as manobras foram transmitidas ao vivo no site da empresa.