Zanin dá mais 3 dias de prazo para Lula sancionar acordo da desoneração

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin estendeu em três dias o prazo, que se encerraria na quarta-feira, para o governo concluir o acordo com o Congresso sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas e alguns municípios.

A extensão do prazo foi requerida pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, após a Câmara aprovar na noite de quarta o texto base do projeto de lei estabelecendo uma transição para o fim da desoneração, com medidas compensatórias para o benefício, mas não conseguir concluir votação de emenda ao texto.

A votação foi encerrada nesta manhã e seguirá à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.