Número de mortos no Vietnã por impactos de tufão sobe para 226, mas pressão das enchentes diminui em Hanói

Por Khanh Vu e Minh Nguyen

HANÓI/THAI NGUYEN (Reuters) - O número de mortos no Vietnã em decorrência do tufão Yagi e dos deslizamentos de terra e enchentes que ele provocou subiu para 226 nesta quinta-feira, segundo a agência de desastres do governo, com a pressão das enchentes diminuindo na capital Hanói.

O país do sudeste asiático está sofrendo com o impacto do tufão Yagi, a tempestade mais forte a atingir a Ásia este ano, que chegou à costa nordeste do Vietnã no sábado.