Chefe do Hamas diz aos houthis que seu ataque manda uma mensagem para Israel

ADEN (Reuters) - O chefe do Hamas, Yehya Sinwar, parabenizou o grupo iemenita houthi pelo seu ataque com míssil contra Israel e disse que isso manda uma mensagem para o seu inimigo, segundo noticiou a televisão houthi Al-Massirah, nesta segunda-feira.

Os houthis, aliados do Irã que controlam o norte do Iêmen, atingiram o centro de Israel com um míssil no domingo pela primeira vez, levando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a dizer que Israel cobraria um "preço alto" pelo ataque.

"Congratulo vocês pelo sucesso em alcançar o coração da entidade inimiga", disse Sinwar em uma carta ao líder houthi, Abdel-Malek al-Houthi.