Portugal pede ajuda à Europa em meio a incêndios florestais

LISBOA (Reuters) - Portugal solicitou mais aviões de combate a incêndios nesta segunda-feira, com pelo menos 15 incêndios se alastrando pelas regiões central e norte do país, incluindo um que queimou casas nos arredores da cidade de Albergaria-a-Velha.

Mais de 800 bombeiros estavam lutando contra esse incêndio e outros três no distrito de Aveiro, no noroeste do país, onde a polícia fechou as autoestradas -- incluindo um trecho da principal rodovia entre a capital Lisboa e a cidade do Porto -- e retirou moradores de vários vilarejos.

A fumaça espessa dos incêndios, alimentados por ventos fortes e altas temperaturas, cobriu a área.