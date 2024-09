Suspeito de tentar assassinar Trump tem condenação criminal e conexões com guerra na Ucrânia

Nesse caso, Routh fugiu de uma abordagem de trânsito por um policial em Greensboro, Carolina do Norte, e se trancou dentro de sua empresa por várias horas antes de a polícia conseguir prendê-lo, de acordo com registros judiciais e um artigo de 2002 do jornal Greensboro News & Record.

Routh se declarou culpado de posse de uma arma automática não registrada, que é definida pela lei da Carolina do Norte como uma arma de destruição em massa, sendo um crime grave passível de até 59 meses de prisão, segundo o escritório do promotor do condado de Guilford. Ele foi sentenciado à liberdade condicional, informou a promotoria.

Routh teve outros problemas frequentes com a lei na Carolina do Norte desde pelo menos 1990, incluindo posse de bens roubados, histórico de emissão de cheques sem fundo e infrações de trânsito menores, de acordo com registros judiciais da Carolina do Norte. Como proprietário de várias empresas de telhados, foi repetidamente processado por pessoas que o acusavam de não pagar suas dívidas.

Kim Mungo, de 53 anos, uma ex-vizinha de Routh em Greensboro, disse que ele era conhecido por ocasionalmente disparar armas do lado de fora de sua casa em feriados, embora nunca o tivesse feito de maneira ameaçadora.

Routh se mudou da casa em Greensboro há vários anos, disse Mungo. Ela era vizinha próxima o suficiente para ocasionalmente cozinhar em sua casa, dizendo: "Ele era legal comigo".

Mungo, que disse ter vivido perto de Routh por cerca de uma década, disse que ele havia se mudado vários anos atrás, mas reapareceu em maio deste ano, limpando a casa, aparentemente com a intenção de vendê-la.