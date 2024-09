Ucrânia nega vínculos com "delirante" suspeito de tentativa de assassinato de Trump

O presidente norte-americano, Joe Biden, orientou sua equipe a garantir que o Serviço Secreto tenha os recursos necessários para garantir a segurança de Trump.

APOIADOR DA UCRÂNIA

Routh, do Havaí, foi amplamente identificado na imprensa dos EUA como o suspeito, embora não tenha sido nomeado imediatamente pelas autoridades policiais. No final do domingo, agentes do Serviço Secreto e da Segurança Nacional fizeram buscas em uma casa em Greensboro, Carolina do Norte, que pertence a Routh, segundo um vizinho disse à Reuters.

Evidências do apoio de Routh à Ucrânia surgiram rapidamente após o incidente de domingo, incluindo imagens dele em 2022 falando à Newsweek Romênia em Kiev, onde ele havia montado uma tenda com bandeiras de países representando voluntários que morreram na Ucrânia.

Ele disse que seu objetivo era ajudar a recrutar combatentes estrangeiros, tendo sido rejeitado por ser velho demais para se voluntariar.

"Muitos dos outros conflitos são cinzentos, mas esse conflito é definitivamente preto e branco. Trata-se do bem contra o mal", disse Routh, demonstrando emoção enquanto pedia ajuda à câmera usando uma camisa com símbolos da bandeira norte-americana.