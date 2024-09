Rússia lança mísseis contra infraestrutura de energia na região ucraniana de Sumy

KIEV (Reuters) - As forças russas lançaram mísseis contra a infraestrutura de energia na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, nesta terça-feira, depois de realizar um ataque com drones durante a noite, cortando a energia em alguns distritos e forçando as autoridades a recorrer a sistemas de energia de reserva.

"O inimigo não alcançou seu objetivo de destruir o sistema de energia, mas agora sentimos que ele continua com as intenções de destruir (o sistema) porque agora está atacando com mísseis e não com Shaheds [drones]", disse o governador regional de Sumy, Volodymyr Artiukh, na televisão nacional.

De acordo com estimativas preliminares, as forças russas usaram pelo menos quatro mísseis no último ataque, afirmou ele.