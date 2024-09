Apostas não são investimento ou meio de vida, diz secretário da Fazenda responsável por "bets"

A regulamentação, diz Dudena, começa com a separação de empresas legais de apostas e operações ilegais que vinham operando no Brasil.

"O setor foi legalizado em 2018 e não foi regulado, e isso gerou um setor que é hoje explorado por atividades criminosas ilegais. Uma parte significativa dos problemas que nós identificamos hoje, de superendividamento, problemas mais graves de saúde mental, estão atrelados não a empresas de aposta, mas sim a organizações criminosas", disse.

A regulamentação, que determinou a inscrição das empresas junto ao governo federal, deveria entrar em vigor a partir de janeiro apenas, mas o crescente número de sites irregulares sediados no exterior fez com que essa parte das regras fosse antecipada para 1° de outubro. A partir do mês que vem, empresas que não as 113 inscritas pela Fazenda terão seus sites derrubados.

Além disso, cada uma delas terá que implementar mecanismos de controle que identifiquem o apostador, façam um perfil e, a partir disso, criem controles para evitar gastos excessivos que, podem, no limite, levar ao banimento do apostador daquele site.

"Você precisa identificar o apostador. Ele vai ter que se cadastrar em nome próprio, com CPF próprio. Vai ter que fazer um reconhecimento facial para identificação, tem que usar conta bancária para pagamento em que ele é titular e as instituições bancárias tem que ser autorizadas pelo Banco Central. Ou seja, não vai mais ter transações internacionais", explicou.

Outras regras tentam controlar o risco de endividamento excessivo. Já não podem ser usados cartões de crédito para apostas, só pagamentos por transferências bancárias ou Pix, mas os sites também terão que fazer uma espécie de perfil do apostador e monitorar o comportamento para tentar evitar comportamentos excessivos.