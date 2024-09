Biden prepara pacote de ajuda de US$ 375 milhões para a Ucrânia

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos preparam um pacote de ajuda militar de 375 milhões de dólares para a Ucrânia, quebrando meses de envio de montantes menores para Kiev em suas operações contra a Rússia, afirmaram nesta sexta-feira duas autoridades norte-americanas à Reuters. O pacote vem em um momento crucial da guerra, com a Rússia visando atingir a rede de energia da Ucrânia antes dos meses gelados do inverno. Anunciado na semana passada, o pacote de ajuda inclui barcos de patrulha, munição para sistemas de artilharia com foguetes, munição 155 e 105 milímetros para artilharia, peças e outras armas, disseram as autoridades, que preferiram não se identificar. O conteúdo e tamanho do pacote pode variar nos próximos dias, antes da assinatura do presidente. Desde maio, os EUA não enviam um pacote maior do que 275 milhões de dólares, usando a Autoridade de Retirada Presidencial (PDA). A PDA permite que os EUA usem os atuais estoques de armas para ajudar aliados em uma emergência. Em agosto, quando a Ucrânia fez uma incursão na Rússia e perdeu território no leste do seu próprio país, os EUA enviaram dois pacotes, de 125 milhões de dólares cada um. Líderes legislativos pró-Ucrânia e o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, estão trabalhando para chegar a um acordo que estenda por um ano PDAs de 5,5 bilhões de dólares para a Ucrânia, que devem expirar neste mês.

Há apoio bipartidário ao plano para incluir uma extensão da Autoridade de Retirada Presidencial (PDA) para uma Resolução Contínua, lei emergencial de curto prazo que o Senado e Câmara dos Deputados precisam aprovar nos próximos 11 dias para evitar a paralisação do governo em 30 de setembro. (Reportagem de Mike Stone em Washington)