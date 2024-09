Candidato de oposição da Venezuela em exílio disse que foi avisado que seria preso

Por Corina Pons

MADRI (Reuters) - O ex-candidato presidencial da Venezuela Edmundo González disse nesta sexta-feira que buscou refúgio diplomático após ser avisado que as forças de segurança do governo do presidente Nicolás Maduro estavam indo atrás dele.

González, que a oposição afirma ter sido o verdadeiro vencedor da eleição de julho -- oficialmente considerada vencida por Maduro --, disse à Reuters durante uma entrevista em Madri que poderia ter sido preso e possivelmente torturado se tivesse permanecido na Venezuela.