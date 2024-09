Chefe do Pentágono mostra preocupação com escalada entre Israel e Hezbollah

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, mostrou preocupação nesta sexta-feira com a escalada do confronto entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah, durante seu sexto telefonema com seu colega israelense em menos de uma semana, pedindo uma solução diplomática para a crise.

O foco de Austin na diplomacia ocorre depois de o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ter falado sobre uma nova fase da guerra.

Israel anunciou nesta sexta-feira ter matado um importante comandante do Hezbollah e outras importantes figuras do movimento libanês durante ataque aéreo em Beirute.