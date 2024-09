Israel e Hezbollah trocam disparos após ataques aéreos mais intensos em quase um ano

As baterias dos walkie talkies foram atadas com um composto altamente explosivo conhecido como PETN, disse à Reuters uma fonte libanesa familiarizada com os componentes do dispositivo.

A forma como o material explosivo foi integrado à bateria tornou extremamente difícil sua detecção, segundo a fonte.

A força de paz da UNIFIL no sul do Líbano afirmou na manhã de sexta-feira que nas 12 horas anteriores houve "uma forte intensificação das hostilidades" na fronteira libanesa-israelense e em sua área de operações.

"Estamos preocupados com o aumento da escalada na Linha Azul e pedimos a todos os atores que reduzam imediatamente a escalada", disse à Reuters o porta-voz da UNIFIL, Andrea Tenenti, referindo-se à linha que delimita a fronteira entre o Líbano e Israel.

Os ataques aéreos israelenses na sexta-feira atingiram pelo menos três vilarejos no sul do Líbano, de acordo com fontes de segurança no Líbano e com a televisão al-Manar, do Hezbollah, que transmitiu imagens de uma nuvem de fumaça saindo de um dos ataques.

Não houve comentário imediato dos militares israelenses.