Presidente da Comissão Europeia anuncia empréstimo de U$39 bi para Ucrânia em visita a Kiev

Em visita a Kiev no início de seu segundo mandato à frente do Executivo da União Europeia, von der Leyen disse que a Ucrânia precisa do apoio contínuo do bloco para enfrentar os ataques russos.

O empréstimo faz parte de um plano mais amplo dos países do G7 para levantar fundos usando os rendimentos de ativos russos congelados a fim de sancionar Moscou por invadir seu vizinho.

"Gastaremos o dinheiro, esses 35 bilhões, principalmente em energia, em defesa, bem como em abrigos antibombas para crianças em escolas, creches e universidades - esse é um grande déficit para nós", disse Zelenskiy em frente às bandeiras da Ucrânia e da UE.

"E em armas, principalmente as produzidas internamente, drones e mísseis. Hoje, nossos drones de longo alcance atacam o inimigo e são mais baratos do que os (fabricados por) nossos parceiros."

O G7 congelou cerca de 300 bilhões de dólares em ativos financeiros russos logo após a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou em 2022. O grupo se comprometeu a usar os fundos para ajudar seu aliado, mas passou meses discutindo como exatamente esse mecanismo poderia funcionar.

"A Rússia continua atacando sua infraestrutura de energia civil de forma flagrante e cruel para tentar mergulhar seu país na escuridão", disse von der Leyen. "Estou aqui para lhes dizer... que a União Europeia está aqui para ajudá-los nesse desafio de manter as luzes acesas."