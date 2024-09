Venezuela rejeita relatório da ONU que critica repressão a opositores

O governo de Maduro culpa a oposição pelas mortes nos protestos, que, segundo ele, tiveram a participação de "fascistas" e "extremistas".

A missão da ONU disse ter relatos de que 130 meninos e 28 meninas menores de 18 anos foram presos durante os protestos, afirmando que as meninas foram submetidas a assédio sexual enquanto estavam detidas com homens adultos. As autoridades libertaram pelo menos 86 adolescentes no início deste mês.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, conversou com Maduro na sexta-feira sobre os relatos de violações de direitos humanos e violência pós-eleitoral, disse seu porta-voz, enfatizando a necessidade de um diálogo pacífico e inclusivo e tomando nota das posições de Maduro.

(Reportagem de Deisy Buitrago)