Brasil e China tentam retomar proposta de paz para guerra na Ucrânia em reunião com 20 países em Nova York

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil tenta retomar, junto com a China, conversas em torno da proposta de paz para a guerra entre Ucrânia e Rússia em uma reunião com 20 países do Sul Global em Nova York, na próxima sexta-feira.

O encontro, a ser coordenado pelo assessor especial da Presidência, embaixador Celso Amorim, pretende levar a esses países a proposta de seis pontos para a paz, apresentada em maio por Brasil e China, mas que não teve avanços desde então.