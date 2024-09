Chuvas fortes pioram o sofrimento de palestinos desabrigados em meio a novos ataques de Israel

Ahmed Al-Burai, 30 anos, disse que as pessoas fizeram suas barracas com sacos de farinha usados, roupas usadas e sacos de nylon. Assim que choveu, a água e o vento levaram muitas barracas embora e inundaram outras.

"Tudo se afogou, os cobertores, a comida e as pessoas em apenas algumas horas de chuva", disse Burai à Reuters por telefone de Al-Mawasi, uma área designada para fins humanitários no sul da Faixa de Gaza.

"A maioria dos desabrigados não pode pagar os novos preços das barracas e das lonas de plástico. Há apenas dois dias, o preço das lonas de plástico era de 100 a 200 shekels (27 a 54 dólares) e hoje subiu para 700 e 800 shekels (189 a 216 dólares) por causa da ganância dos comerciantes", disse Burai.

A agência da ONU voltada aos refugiados palestinos disse que são necessários mais abrigos e suprimentos para ajudar as pessoas a enfrentar o inverno que se aproxima.

"Com o início do outono, plástico e tecido não são suficientes para proteger as pessoas contra a chuva e o frio", publicou a agência de ajuda humanitária no X.

A maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada em quase um ano de guerra, com ataques aéreos e de artilharia israelenses reduzindo grande parte do enclave palestino a escombros. Mais de 41.300 palestinos foram mortos no ataque israelense, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.